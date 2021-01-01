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प्रदर्शन:बोनस भुगतान को लेकर मजदूरों का धरना आज

मुसाबनी7 घंटे पहले
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  • सुरदा फेज टू के मजदूरों की बैठक में निर्णय

सुरदा क्रॉसिंग लोहिया भवन परिसर में रविवार को सुरदा माइंस लीज क्षेत्र के 5 मौजा ग्राम प्रधान एवं सुरदा फेज टू के मजदूरों की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सोहदा ग्राम प्रधान दिलीप हेंब्रम ने किया। बैठक का संचालन सोमाय टुडू द्वारा किया गया। बैठक में बेनाशोल पंचायत की मुखिया शुक्रमणि हेंब्रम भी उपस्थित थीं। मजदूरों ने बताया 5 जनवरी को बोनस एवं अन्य मांगों को लेकर सुरदा प्रशासनिक भवन पर मजदूरों द्वारा धरना दिया गया था। जिसमें एचसीएल प्रबंधन द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 13 जनवरी तक बोनस का भुगतान किया जाएगा।

लेकिन एचसीएल प्रबंधन ने वादा पूरा नहीं किया। 18 जनवरी को फिर मजदूरों द्वारा प्रशासनिक भवन का घेराव किया गया था। जिसमें 31 जनवरी तक बोनस की राशि बैंक खाते में भेजने की बात कही गई थी। लेकिन राशि नहीं भेजे जाने से आक्रोशित मजदूरों ने बैठक कर 1 फरवरी सोमवार से सुरदा प्रशासनिक भवन पर धरना देने का निर्णय लिया है। इस धरना में मजदूर के परिवार एवं बाल बच्चे भी शामिल होंगे। धरना प्रदर्शन को सुरदा माइंस लीज क्षेत्र 5 मौजा के ग्राम प्रधान का समर्थन मिल रहा है।

बैठक में ये थे शामिल

सोहदा ग्राम प्रधान दिलीप हेंब्रम, सुरदा ग्राम प्रधान लखन टूडू, फॉरेस्ट ब्लॉक ग्राम प्रधान फुरमल टुडू, जामशोल ग्राम प्रधान सिमल मार्डी, ग्राम प्रधान कान्हू बास्के आदि उपस्थित थे।

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