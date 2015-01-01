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ओडिशा पुलिस ने की कार्रवाई:85000 के नकली नोट के साथ बहरागोड़ा के दो भाई गिरफ्तार

बहरागोड़ा3 घंटे पहले
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बहरागोड़ा से सटे ओडिशा के मयूरभंज जिला अंतर्गत बारीपदा टाउन थाना में जाली नोट के साथ बहरागोड़ा के झरिया गांव निवासी दो भाई पकड़े गए हैं।

इनमें झरिया गांव निवासी राखोहरि राणा (50) तथा रासबिहारी राणा (45) शामिल हैं। घटना बुधवार रात की है। बारीपदा पुलिस ने दोनों भाई को नकद 85000 के जाली नोट के साथ पकड़ा। पुलिस बुधवार की रात गश्ती कर रही थी। पल्सर बाइक पर सवार दोनों भाई पुलिस को देख भागने का प्रयास करने लगे। इसी बीच पुलिस को शक हुआ तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए जाल बिछा रही है।

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