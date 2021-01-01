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मौसम:आज से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, बूंदाबांदी के आसार

घाटशिला5 घंटे पहले
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  • शहर में दिन का तापमान गिरने के साथ रात का पारा बढ़ेगा, रबी फसलों पर विपरीत प्रभाव की आशंका

गुरुवार से क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ रहे दिन के तापमान पर लगाम लगेगी। लेकिन रात का तापमान और बढ़ेगा। गुरुवार व शुक्रवार को गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का अनुमान भी है। इससे एक बार फिर सर्दी की दस्तक होगी। तीन दिन में दिन का तापमान 3.3 डिग्री चढ़ कर 28.3 डिग्री पर तो रात का 1.8 डिग्री चढ़ कर 6 डिग्री पर पहुंच गया। सुबह से निकल रही तेज धूप सर्दी से तो राहत दे रही है, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ रही।

कारण तेज धूप व अधिक तापमान से रबी फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मौसम विभाग के तकनीकी पदाधिकारी डॉ. विनोद कुमार ने बताया कि गुरुवार की शाम या रात से क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू हो जाएगा। गरज चमक के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। जिससे दिन का तापमान और अधिक नहीं बढ़ेगा। लेकिन बादलों के कारण रात का तापमान बढ़ने का अनुमान है। शनिवार 6 फरवरी को मौसम साफ होगा। रात का तापमान गिरेगा। वहीं किसानों का कहना है कि बूंदाबंदी से गेहूं की फसल को लाभ होगा।

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