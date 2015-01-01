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हत्या:घरेलू विवाद में युवक ने बुजुर्ग बुआ की हत्या कर घर से 500 मीटर दूर दफनाया, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में निकाला गया शव

गोइलकेरा4 घंटे पहले
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गोइलकेरा थाना क्षेत्र के रेंगालबेड़ा में एक युवक ने घरेलू विवाद में अपनी 60 वर्षीय बुआ दशमा अंगारिया की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को घर से करीब आधा किमी दूर ले जाकर दफना दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को कब्र से निकाला।

ग्रामीणों के सहयोग से हत्या के आरोपी गेमे अंगरिया (23 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस ने बताया- दशमा अविवाहित थी। वह अपने भतीजे गेमे अंगरिया के परिवार के साथ ही रहती थी। बुधवार देर रात गेमे अंगारिया की उसकी बुआ दशमा अंगरिया से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। आवेश में आकर गेमे ने मसाला पीसने वाला सिलबट्टा अपनी बुआ के सिर पर दे मारा। इससे मौके पर ही दशमा की मौत हो गई। बुआ की मौत के बाद गेमे घबरा गया। वह शव को कंधे पर उठाकर रात में ही घर से करीब 500 मीटर दूर ले गया और एक गड्ढे में दफना दिया। गुरुवार सुबह ग्रामीणों को घटना की जानकारी हुई तो गोइलकेरा पुलिस को सूचना दी। गोइलकेरा थाना प्रभारी विकास कुमार पुलिस बल और मजिस्ट्रेट के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।

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