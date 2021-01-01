पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आदिवासी सेंगेल अभियान का विरोध:डेरोवां स्टेशन पर रेल चक्का जाम, एक घंटे ठप रहा परिचालन

गोइलकेरा7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • सरना धर्म को मान्यता देने और 2021 की जनगणना में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर सैकड़ों रेलवे ट्रैक पर बैठे

हावड़ा-मुम्बई मुख्य रेलमार्ग में गोइलकेरा के समीप डेरोवां रेलवे स्टेशन में आदिवासी सेंगेल अभियान ने रविवार को एक घंटे तक रेल चक्का जाम किया। सरना धर्म को मान्यता देने और 2021 की जनगणना में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर सैकड़ों आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठ गए।

इससे दोपहर 12 बजकर 45 मिनट से पौने दो बजे तक गोइलकेरा-पोसैता सेक्शन में ट्रेनों का परिचालन ठप रहा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गोइलकेरा के दर्जनों गांवों से पहुंचे लोग रेलवे स्टेशन के पास कैरम स्कूल मैदान में जुटे। यहां से सैकड़ों लोग जुलूस निकालकर डेरोवां स्टेशन पहुंचे और अप, डाउन और थर्ड लाइन के रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया।

सूचना पर मजिस्ट्रेट और आरपीएफ जवान थे तैनात

इधर, रेल चक्का जाम की पहले से ही सूचना मिल जाने के कारण प्रखंड कार्यालय द्वारा मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया था। वहीं पुलिस व आरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए थे। लेकिन आंदोलनकारियों ने इसकी परवाह नहीं की और अपनी मांगों को लेकर रेल ट्रैक को जाम कर दिया। आंदोलन का नेतृत्व आदिवासी सेंगेल अभियान, महिला मोर्चा की कोल्हान प्रभारी प्रेमशीला मुर्मू कर रहीं थीं। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी राकेश कुदादा ने आंदोलनकारियों से वार्ता के बाद रेल ट्रैक से जाम हटवाया। आदिवासी सेंगेल अभियान द्वारा प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। जिसमें 15 दिनों के भीतर सरना धर्म कोड लागू नहीं करने पर फिर से रेल व सड़क जाम करने की बात कही गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser