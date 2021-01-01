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रेल चक्का जाम आंदोलन:रेल मंडल के अफसरों ने मांगें मानीं, लेकिन बोर्ड से ही मिलेगा अप्रूवल, अभी नहीं हुआ ट्रेनों के रुकने का नोटिफिकेशन

गोइलकेरा5 घंटे पहले
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  • गोइलकेरा में पूरी-ऋषिकेश स्पेशल ट्रेन और दुर्ग-दानापुर स्पेशल ट्रेन के ठहराव की मांग पर ट्रैक पर बैठे लोग

गोइलकेरा में बुधवार को हुए रेल चक्का जाम आंदोलन के दौरान चक्रधरपुर रेल मंडल के अधिकारियों ने नागरिक एकता मंच की अधिकांश मांगों को मान लेने पर सहमति जताई। लेकिन ट्रेनों के ठहराव को लेकर अप्रूवल रेलवे बोर्ड से ही मिलेगा। जिसके कारण अभी गोइलकेरा में पूरी-ऋषिकेश स्पेशल ट्रेन और दुर्ग दानापुर स्पेशल ट्रेन का ठहराव नहीं दिया गया है। नागरिक एकता मंच के प्रतिनिधि मंडल से हुई वार्ता के क्रम में सीनियर डीसीएम मनीष कुमार पाठक ने कहा-दोनों ट्रेनों का ठहराव देने का प्रस्ताव रेल मंडल मुख्यालय से रेलवे बोर्ड को भेजा गया है।

अप्रूवल मिलते ही ठहराव शुरू हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने भविष्य में इस्पात एक्सप्रेस और कुर्ला शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन के चलने पर दोनों ट्रेनों का स्टॉपेज गोइलकेरा में देने की बात कही। वहीं मंच की मांग पर हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस का स्टॉपेज भी गोइलकेरा में देने के लिए प्रस्ताव भेजने की बात कही गई है। मौके पर मंच के अध्यक्ष लक्ष्मण मेलगांडी, उपाध्यक्ष अकबर खान, सुखदेव लकड़ा, दिनेश गुप्ता, नरेंद्र दत्ता, राजकुमार सिन्हा, रवि गुप्ता, रविंद्र गुप्ता, विक्की वाजपेयी आदि थे।

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