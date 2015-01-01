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परेशानी:ऐसा है छठ घाट का हाल, बड़ाजामदा छठ घाट में भरी पड़ी है गंदगी, ध्यान नहीं

गुआ2 घंटे पहले
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गुआ बाजार स्थित कुसुम घाट, कारो नदी के किनारे छठ घाट की सफाई नहीं होने से छठ व्रतियों में काफी निराशा है। छठ व्रतियों ने सेल प्रबंधन से मांग की है कि छठ घाटों की सफाई की जाए, ताकि महान पर्व छठ पूजा करने में कोई परेशानी न हो।

वहीं बड़ाजामदा के छठ घाटों की भी सफाई नहीं होते देख छठव्रति काफी परेशान हैं। बड़ाजामदा में हर साल छठ घाटों की सफाई समाजसेवी संतोष प्रसाद उर्फ डेबरा के द्वारा की जाती है। लोगों ने समाजसेवियाें से छठ घाटों की सफाई की मांग की है।

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