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मिसाल:भुरकाडीह के किसान 10 लाख गोभी का उत्पादन कर 1 करोड़ रुपए का कर रहे सालाना कारोबार

जादूगोड़ा7 घंटे पहले
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  • 100 किसानों की बदली किस्मत, मुनाफे के साथ लोगों के स्वास्थ्य का भी रख रहे ध्यान

पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका प्रखंड की कुलडीहा पंचायत स्थित भुरकाडीह गांव के किसान हर वर्ष फूल गोभी की खेती कर फल-फूल रहे हैं। यहां के लगभग 100 से अधिक परिवार हर वर्ष लगभग 10 लाख गोभी का उत्पादन करते हैं। इस उत्पादन से लगभग एक करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं। यहां का किसान गोभी की खेती कर काफी खुशहाल है। यहां की गोभी ओडिशा, बंगाल, बिहार तक किसानों द्वारा सप्लाई की जाती है। सबसे पहले गोभी का उत्पादन यहीं होता है। किसानों द्वारा प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक नेचुरल खेती की जाए, जिससे खाने में काफी स्वादिष्ट रहे।

इसके साथ ही स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद भी रहे। यहां की गोभी अपने स्वाद के लिए सभी जगह काफी प्रसिद्ध है। इस गांव को गोभी के गांव से भी पहचाना जाने लगा है। गांव के किसान अश्विनी भकत ने बताया कि हमारे गांव में लोग खेती कर सब्जी उत्पादन कर काफी खुशहाल जीवन जी रहे हैं। किसी प्रकार की कमी नहीं है। सरकारी मदद मिलने से और भी खुशहाल जीवन जी सकते हैं। यहां से गोभी जादूगोड़ा, कलिकापुर, पोटका, हल्दीपोखर, बहरागोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार के दिन किसान इसे बेचकर अच्छी आमदनी करते हैं। साथ ही थोक विक्रेता गांव से आकर भी गोभी ले जाते हैं। इससे वहां के किसानों को काफी लाभ हो रहा है।

गोभी के बाद टमाटर व लौकी की भी किसान करते हैं खेती

गोभी का सीजन खत्म होने के बाद किसान खाली नहीं बैठते हैं। उन्हें सब्जी के उत्पादन से इतना लाभ होने लगा है कि गोभी के बाद टमाटर, लौकी, नेनुआ, भिंडी की भारी मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं। बड़े किसानों में मानस भकत, नगेन भकत, धीरेन भकत, होरो भकत, गगन भकत आदि शामिल हैं।

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