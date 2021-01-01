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नोटिस:यूसील की दीवार की सुरक्षा महत्वपूर्ण, स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने का निर्देश

जादूगोड़ा7 घंटे पहले
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  • 140 लोगों के खिलाफ निर्गत किया गया नोटिस, प्रबंधन ने कहा-

जादूगोड़ा थाना के बाजार गेट से मोड़ चौक तक यूसील की चहारदीवारी से सटे अतिक्रमण को हटाने को लेकर प्रबंधन अब काफी गंभीर है। अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। प्रबंधन के पत्राचार के बाद मुसाबनी सीओ सीमा कुमारी और पोटका सीओ बालेश्वर राम ने करीब 140 लोगों के खिलाफ नोटिस निर्गत किया है। जिसे जादूगोड़ा थाना द्वारा सभी को सोमवार को दिया जाएगा। नोटिस में लिखा गया है कि निर्धारित समय के अंदर स्वेच्छा से अतिक्रमण नहीं हटाया तो जबरन हटाया जाएगा।

हटाने का खर्च भी संबंधित लोगों को ही देना पड़ेगा। इस संबंध में यूसील जादूगोड़ा के महाप्रबंधक प्रशासनिक महेश साहू ने बताया कि यूसील की जमीन पर करीब 140 लोग अतिक्रमण कर रखे हैं। वहीं हक जमाने को लेकर हमेंशा खून खराबा होते रहता है। कुछ दिन पहले भी दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। जिसे थाने में सुलझाया गया। अब प्रबंधन तार से बैरिकेडिंग कर अतिक्रमित जमीन पर पौधरोपण करने की तैयारी में है। जिसके लिए फाॅरेस्ट विभाग को भी पत्र दे दिया गया है। वहीं इस संबंध में फुटकर दुकानदारों ने बताया कि हम लोग सालों से यहां छोटा-मोटा दुकान चलाकर जीवन यापन कर रहे हैं। अगर हम लोगों को यहां से हटाया गया तो दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। इसकाे लेकर हम लोग सांसद व विधायक से जल्द मिलेंगे।

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