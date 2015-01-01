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कार्रवाई:कंगीरा नदी बालूघाट में छापा, दाे जेसीबी जब्त

जगन्नाथपुर2 घंटे पहले
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डीएमओ संजीव कुमार और जगन्नाथपुर एसडीपीओ प्रदीप उरांव ने संयुक्त रुप से जैतगढ़ के बालू घाटों में माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान बिना नंबर का बालू लदा ट्रैक्टर जब्त किया। तुर्ली कांगिरा नदी घाट में बालू लोड कर रहे दो जेसीबी को जब्त किया गया। एक बालू लदा ट्रैक्टर चालक छापामारी दल को देख कर ओडिशा की ओर भाग गया। इस कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया।

जगन्नाथापुर में भट्‌ठी तोड़ी 1 क्विंटल जावा बहाया

एसपी अजय लिंडा के निर्देश पर गुरुवार को भी जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी रहा। थाना प्रभारी मधुसूदन मोदक के नेतृत्व में थाना क्षेत्र अन्तर्गत तुरली गांव के सटे कांगिरा नदी के किनारे तुरली नाला के पास एक अवैध शराब भट्टी को नष्ट करते हुए महुआ देशी शराब निर्माण हेतु रखे गए 1 क्विंटल जावा महुआ व उपकरणों को नष्ट कर दिया। इधर, कारोबारी नदी के रास्ते ओडिशा सीमा में चले गए।

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