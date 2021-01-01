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छापामारी:पुलिस ने चोरी के आरोपी के घर की छापामारी

जगन्नाथपुर5 घंटे पहले
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  • छापामारी टीम ने दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष छापामारी किया की प्रक्रिया की

जगन्नाथपुर थाना पुलिस ने बुधवार को जगन्नाथपुर थाना कांड संख्या 38/19 के प्राथमिकी अभियुक्त शेख अमीर उर्फ अमीर हुसैन मझगांव थाना क्षेत्र के गांव खड़पोस निवासी के घर पुलिस ने छापामारी की। इस दौरान अभियुक्त घर पर नहीं मिला।

जिसके बाद छापामारी टीम ने दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष छापामारी किया की प्रक्रिया की। जानकारी हो कि जैंतगढ़ के मो. मुस्तिक की डंपर जुलाई 2019 में चोरी हो गई थी। जिसके शेख अमीर उर्फ अमीर हुसैन प्राथमिकी अभियुक्त है। जो फिलहाल फरार चल रहा है। पुलिस धर पकड़ के छापामरी कर रही है।

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