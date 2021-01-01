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आत्महत्या:महिला ने आग लगा की खुदकुशी, बचाने में पति झुलसा

जगन्नाथपुर7 घंटे पहले
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  • घर से धुआं निकलते देख परिजनों को घटना की जानकारी हुई

जगन्नाथपुर प्रखंड के बनकाटी गांव में एक महिला ने आग लगाकर आत्महत्या की है। मृतका की पहचान सुमन गोप (29) पति कृष्ण चन्द्र गोप के रुप में हुई। मृतका के तीन छोटे बेटे हंै। इसमंे बड़ा बेटा 7 साल, दूसरा बेटा 5 साल तथा तीसरा 3 साल का है। घटना के समय परिजन बाहर थे और महिला घर में अकेले थी। उसी दौरान उसने कमरे के अंदर केरोसिन डालकर आत्महत्या कर ली।

घर से धुआं निकलते देख परिजनों को घटना की जानकारी हुई। उन्होंने अंदर जाकर आग को बुझाया लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। इधर अपनी पत्नी पर लगे आग को बुझाने के क्रम में पति भी झुलस कर घायल हो गया। घटना बीते शनिवार की रात 8 बजे की है। घटना की सूचना पुलिस को दूसरे दिन मिली। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। घायल पति कृष्णा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार करवाया गया।

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