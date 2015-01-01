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मीटिंग:खरसावां-कुचाई में पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 पर बैठक, 18 वर्ष के युवाओं को मतदाता सूची में जोड़ने का निर्देश

खरसावां2 घंटे पहले
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  • सूची में महिला मतदाता का नाम जोड़ना अनिवार्य: उपायुक्त

सरायकेला-खरसावां जिला उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी इकबाल आलम अंसारी ने गुरुवार को खरसावां-कुचाई प्रखंड मुख्यालय में चल रहे निर्वाचन संबंधित कार्यों को लेकर अलग-अलग बैठक की। इसमें मुख्य रूप से मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 की तैयारियों की जानकारी ली गई।

उपायुक्त ने कहा-भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के प्रासंगिक पत्र के द्वारा 1 जनवरी 2021 को अहूर्ता तिथि मनाते हुए राज्य में तस्वीर युक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 निर्धारित किया गया हैै। जिसके कार्य को 16 दिसंबर को वैसे मतदाता जिसकी 18 साल आयु हो गयी है वैसे मतदाता का नाम चढ़ाना अति आवश्यक है। सभी सुपरवाइजर व बीएलओ संवेदनशील होकर कार्य करे, ताकि कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो। विशेषकर महिला मतदाता का नाम भी जोड़ना अनिवार्य है।

बूथ में सभी दिन रहना बीएलओ को नहीं है बल्कि 4 दिन रहना आवश्यक है। श्री अंसारी ने कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ सभी सुपरवाइजर एवं बीएलओ निर्वाचन की कार्य दिया जा रहा है जो अपने अपने क्षेत्र पर गुणवत्तापूर्ण कार्य करें ताकि चुनाव के समय किसी प्रकार की गलतियां ना हो।

विशेष रूप से महिला मतदाताओं के पंजीकरण पर विशेष ध्यान दे। बैठक में खरसावां बीडीओ मुकेश मछुवा, कुचाई बीडीओ मलय कुमार, प्रशिक्षण ललित नारायण प्रधान, अशोक कुमार महतो, चक्रधर विषय, श्रीराम हो, सुभाष हसदा, विनोद कुमार सिंह, यदुनाथ सिंह मुंडा, सुख भंजन सिंह मुंडा आदि थे।

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