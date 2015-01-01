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धर्म-कर्म:खरसावां-कुचाई में शुभ मुहूर्त पर धनतेरस पर खरीदारी करने को उमड़े लोग

खरसावां2 घंटे पहले
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क्षेत्र में रोशनी के पर्व दीपावली की चहल पहल शुरू हो गई। शुक्रवार को धनतेरस की खरीदारी जोरों पर हुई। सुबह से ही बाजार सज गए थे। लोग मुहूर्त देखकर बाजार में खरीदारी करते दिखे। धनतेरस के दिन दोपहर के बाद से लोगों ने सोने-चांदी की जमकर खरीदारी की। इसमें चांदी के सिक्कों की विशेष मांग रही।

कुछ ने इलेक्ट्रिक सामानों को भी खरीदा। घरेलू सामान में बर्तन आदि खूब बिके। लोगों में त्योहार को लेकर गजब का उत्साह था। क्या महिलाएं क्या बच्चे सबका उत्साह देखने लायक था। आभूषण और बर्तन की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पडी। हर कोई धनतेरस के मौके पर कुछ न कुछ खरीद लेना चाहता था। कई घरों में नई गाड़ियां नजर आई।

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