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पूजा-अर्चना:खरसावां के पदमपुर तेलीसाई स्थित प्रसिद्घ मंदिर में मां काली की पूजा-अर्चना 14 से 20 नवंबर तक

खरसावां2 घंटे पहले
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  • मां काली के दर्शन को पहुंचते है लाखाें श्रद्वालु

खरसावां के श्रद्घालुओं के आस्था व विश्वास के प्रतिक खरसावां के प्रसिद्घ तेलीसाई पदमपुर में मां काली की पूजा के अवसर पर 123 वां मेला कोरोना महामारी के कारण इस बार नहीं लगेगा। लेकिन पारम्परिक रीति रिवाज के तहत पूजा अर्चना हाेगी।

शांतिपूर्ण तरीके से मां काली की पूजा-अर्चना संपन्न कराने को लेकर खरसावां बीडीओ मुकेश मछुवा के निर्देश पर पदमपुर मां काली के प्रांगण में पदमपुर एवं तेलीसाई के ग्रामीणों की एक बैठक की गई। इसमें ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 14 से 20 नवंबर तक चलने वाले दिन-रात्रि सात दिवसीय मेला नहीं लगेगा।

लेकिन मां काली की पूजा-अर्चना सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए की जाएगी। बता दें कि पदमपुर में मां काली की पूजा-अर्चना 1897 से होती आ रही है। मां काली के दर्शन के लिए झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिसा, आदि राज्यों के कोने कोने से श्रद्घालु पहुंचते हैं। मां काली की आस्था दूर-दूर तक फैली है।

सात दिनों तक होने वाली पूजा अर्चना के दौरान भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर मां काली के दरबार मे बकरे की बलि चढ़ाते हैं। प्रत्येक साल सात दिवसीय पूजा अर्चना के दौरान भक्तों के द्वारा हजारों की संख्या में बकरे की बलि दी जाती है। इस बैठक में मुख्य रूप से सुबोत सिंहदेव, अनंत बेहरा, अखय मंडल, रघुनाथ सिंहदेव, अजित सिंहदेव, अशोक साहु, बुतरू मंडल, प्रदीप साहु, केदार साहु आदि उपस्थित थे।

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