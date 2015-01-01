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कुमारडुंगी प्रखंड के कुमिरता गांव की घटना:चट्टान पर बनाया था खलिहान आग से 110 क्विंटल धान राख

मझगांव2 घंटे पहले
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कुमारडुंगी प्रखंड पंचायत कुमिरता गांव टांगर में गुरुवार सुबह करीब 11.30 बजे चट्टान के ऊपर रखी लगभग 110 क्विंटल धान जलकर राख हो गई। किसान ब्रजभूषण पूर्ति और भीमसेन बारीक ने बताया- चट्टान पर लगभग 25 किसानों का लगभग 800 क्विंटल धान था। दो दिन पहले धान के बगल में भूसा में आग लगाई गई थी।

संभवत: हवा के कारण गुरुवार सुबह उसी से धान में आग लग गई। उस वक्त कुछ लोग कुमारडुंगी बाजार तो कुछ लोग धान काटने खेत गए थे। आग लगने के दस मिनट बाद इसकी खबर गांव के ही एक किसान ने दी। खबर सुनकर खेत व बाजार गए लोग दौड़े-दौड़े पहुंचे। लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी।

लोगों ने आग को फैलने से रोकने के लिए धान को अलग कर दिया। उसके बाद पंप सेट के जरिए आग बुझाने का प्रयास किया गया। तब तक सात लोगों का लगभग 110 क्विंटल धान जल चुका था। अगलगी की घटना की जानकारी मिलने पर कुमारडुंगी के जिप सदस्य शशिभूषण पिंगुवा और पंचायत समिति सदस्य घटनास्थल पहुंचे। किसानों को सरकार से क्षतिपूर्ति दिलाने का आश्वासन दिया।

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