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दुर्घटना:कुमारडुंगी : माइलस्टोन से टकराई बाइक, दो घायल

मझगांव4 घंटे पहले
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कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के कुसमिता गांव के समीप माइल स्टोन से टकराकर बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों में कुसमिता निवासी 25 वर्षीय मंगल सिंह लागुरी और कंटाबिला निवासी दुमु तिरिया शामिल हैं।

जानकारी के अनुसार, दोनों पूजा करने के लिए अपने रिश्तेदार के पास गए थे। वापसी में कुसमिता पहुंचने से पहले बाइक (जेएच06एन-2075) माइलस्टोन से टकरा गई। इससे दोनों बाइक सवार सड़क किनारे झाड़ियों के पास जा गिरे। समाजसेवी जय प्रकाश लागुरी ने घायलों को कुमारडुंगी सीएचसी पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहोशी की हालत में होने के कारण चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां से दोनों को जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। घायल मंगल सिंह लागुरी ने बताया- कुसमिता गांव के समीप सामने से तेज रफ्तार में एक मोटरसाइकिल हाई-बीम लाइट जलाकर आ रही थी। इस कारण सड़क नजर नहीं आई और बाइक माइलस्टोन से जा टकराई।

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