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परेशानी:जिला व अनुमंडल जाने के लिए ट्रेन नहीं मिली

मनोहरपुर5 घंटे पहले
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  • शिक्षण संबंधी कार्य से भी लोग रोजाना जमशेदपुर जाते

सुबह के वक्त मनोहरपुर में जिला व अनुमंडल मुख्यालय तक जाने के लिये मनोहरपुर में किसी भी ट्रेन का ठहराव नहीं होने से मनोहरपुर व आनंदपुर प्रखंड के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ज्ञात हो कि कोर्ट- कचहरी से लेकर विभिन्न विभागीय व शैक्षणिक कार्यवश मनोहरपुर व आनंदपुर प्रखंड से रोजाना सैंकड़ों लोग चक्रधरपुर व जिला मुख्यालय जाते हैं।

साथ ही शिक्षण संबंधी कार्य से भी लोग रोजाना जमशेदपुर जाते हैं। परंतु सबेरे वाली गाड़ियों के बंद होने से इस तरह के लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। इस हालत में लोगों के कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

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