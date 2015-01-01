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नियम:हज यात्रा के लिए पहले दिन साकची जामा मस्जिद में 10 ने किया ऑनलाइन आवेदन, ऑफिशियल साइट पर फॉर्म का प्रारूप

जमशेदपुरएक घंटा पहले
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  • कोरोना को लेकर बदले नियम- hajcommittee.gov.in पर फॉर्म का प्रारूप

हज की ख्वाहिश रखने वाले के लिए शनिवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ। पहले दिन साकची जामा मस्जिद में 10 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया। इसमें 8 पति-पत्नी व दो पुरुष हैं। वहीं धातकीडीह फैजुल उलूम में एक भी आवेदक नहीं पहुंचे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज एक्शन प्लान 2021 जारी कर दिया है।

आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। hajcommittee.gov.in पर फॉर्म का प्रारूप है। कोविड को लेकर कई बदलाव किए हैं। महिलाओं के लिए 500 सीटें आरक्षित हैं।

महिलाओं के लिए 500 सीटें आरक्षित, किस्त बढ़ी

यात्रा की पहली किस्त में बढ़ोतरी की है। आजमीन को पहली किस्त 1.5 लाख रुपए जमा करना होगा। पहले यह फीस 81 हजार थी। एक मार्च 2021 तक आखिरी किस्त जमा करनी होगी।

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