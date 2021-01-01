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जिले में वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू:डीसी व एसडीओ समेत 120 फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को लगा मंगल टीका, ग्रामीण क्षेत्र में 455 तो शहरी में 336 लोगों ने लिया टीका

जमशेदपुर5 घंटे पहले
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  • बुधवार काे 791 काे लगा टीका, कुल संख्या 3756 पहुंची
  • साकची रेडक्रॉस भवन में प्रशासनिक अधिकारियों-कर्मचारियों को दी गई कोरोना वैक्सीन

जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण बुधवार से शुरू हो गया है। इसमें फ्रंट लाइन वॉरियर को कोरोना की वैक्सीन दी गई, जिसमें डीसी सूरज कुमार, एसडीओ नीतीश कुमार सिंह समेत जिले के प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं। साकची रेडक्रॉस सोसाइटी भवन में आयोजित कैंप में प्रशासनिक अधिकारियों-कर्मचारियों को वैक्सीन दी गई। डीडीसी परमेश्वर भगत, आईटीडीए के निदेशक सौरव कुमार सिन्हा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी डॉ. रजनीकांत मिश्रा, कार्यपालक दंडाधिकारी सबिता टोप्पो समेत जिले के वैसे अधिकारियों-कर्मचारियों को वैक्सीन दी गई जिनका नाम सूची में दर्ज था।

डीसी समेत सभी अधिकारियों-कर्मचारियों ने वैक्सीनेशन की गाइडलाइन का पालन करते हुए रजिस्ट्रेशन काउंटर पर रजिस्ट्रेशन कराया, इसके बाद उन्हें वैक्सीन दी। वैक्सीनेशन के बाद सभी ने 30 मिनट का समय आब्जर्वेशन रूम में बिताया। 120 फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगा है, जबकि विभिन्न सेंटरों पर 671 स्वास्थ्यकर्मियों को भी टीका लगा है।

ग्रामीण क्षेत्र में 455 तो शहरी में 336 लोगों ने लिया टीका

जिले में बुधवार काे एमजीएम अस्पताल एवं मेडिकल काॅलेज, टीएमएच, टाटा मोटर्स अस्पताल सहित अन्य सेंटराें काे मिलाकर कुल 791 लोगों काे काेराेना का टीका लगाया गया। टीका लेने वालों में 538 महिलाएं और 253 शामिल हैं। इसके साथ ही जिले में अब तक कुल 3,756 लोगों ने वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इधर, ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण में तेजी अाई है। बहरागोड़ा, डुमरिया, चाकुलिया, घाटशिला, पोटका, पटमदा समेत अन्य सीएचसी को मिलाकर कुल 455 हेल्थ वर्कर्स काे टीका लगाया गया। जबकि शहरी क्षेत्र में एमजीएम, टीएमएच, टाटा मोटर्स, मर्सी अस्पताल व अन्य सेंटराें को मिलाकर कुल 336 लोगों को टीका लगाया गया।

डीसी बोले... वैक्सीन सुरक्षित है, जिले को काेरोना मुक्त करने के लिए जरूर लगवाएं

डीसी ने कहा- संक्रमण रोकने के लिए डॉक्टरों की निगरानी में वैक्सीन दी जा रही है, जो पूरी तरह सुरक्षित है। सभी को लेना जरूरी है। इससे परिजन व समाज महामारी से सुरक्षित रहेगा। दूसरे चरण में कोरोना के खिलाफ जंग में डट फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू हुआ है। इसी प्रकार केंद्र और राज्य सरकार के आदेश पर आम नागरिकों का भी टीकाकरण अगले चरण में होगा। डीसी ने जिलेवासियों से अपील कर कहा- सभी निर्धारित समय पर कोविड-19 का वैक्सीन लें ताकि जिला पूरी तरह से कोरोना महामारी से सुरक्षित रहे।

अपडेट... 2551 सैंपल की जांच में आठ नए कोरोना पॉजिटिव मिले, 6 हुए स्वस्थ

पूर्वी सिंहभूम में बुधवार को 2551 लाेगाें के सैंपल की जांच हुई। इनमें आठ में कोरोना की पुष्टि हुई। वहीं, शहर के विभिन्न काेविड अस्पतालाें में भर्ती 6 मरीज स्वस्थ हाेकर घर चले गए। अब जिले में काेराेना के महज 56 एक्टिव मरीज हैं। आठ नए मरीज मिलने के साथ जिले में संक्रमिताें की संख्या बढ़कर 18,038 हाे गई है। जबकि 17,607 मरीज ठीक हो चुके हैं। काेराेना जिले में कुल 375 मरीजों की मौत हुई है। इस तरह कोरोना की रफ्तार काफी कम हो गई है। वैक्सीनेशन शुरू होने से बीमारी पर जल्द रोक लगने की उम्मीद है।

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