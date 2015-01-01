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निरीक्षण:बागुनहातु में पॉलिटेक्निक काॅलेज बनाने के लिए सरकारी जमीन पर बनीं 20 दुकानें तोड़ी जाएंगी

जमशेदपुर2 घंटे पहले
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सरकारी जमीन की जांच करते एसडीओ।
  • एसडीओ ने कदमा, बागुनहातु व बिरसानगर में अतिक्रमित स्थल का लिया जायजा

कदमा रामनगर में भाजपा नेता गणेश महाली के समर्थकाें की ओर से सरकारी जमीन की बिक्री करने की शिकायत की जांच एसडीओ नीतीश कुमार सिंह ने शुरू कर दी है। गुरुवार को जमशेदपुर के सीओ अनुराग तिवारी के साथ कदमा, बागुनहातु व बिरसानगर आस्था ट्विन सिटी के पास सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण का भी जायजा लिया। बागुनहातु में महिला विश्वविद्यालय के समीप पॉलिटेक्निक काॅलेज बनाए जाने के लिए प्रशासन की ओर से पांच एकड़ भूमि हस्तांतरित की गई है।

इस जमीन पर करीब 20 दुकानें बनी हैं। साथ ही कुछ स्थानों पर झोपड़ियां बनाई जा रही हैं। भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार सिंह ने एसडीओ को पत्र लिखकर कहा था कि पॉलिटेक्निक काॅलेज का निर्माण कार्य शुरू किए जाने से पूर्व उस स्थान पर चहारदीवारी का निर्माण कराया जाना है, इसलिए अतिक्रमण हटाएं।

इसी आलोक में एसडीओ ने स्थल का जायजा लिया और सीओ को बीपीएलई वाद चलाकर दुकानों को तोड़ने का आदेश पारित करने को कहा। बिरसानगर में ट्विन सिटी के पास दो स्थानों पर सरकारी जमीन की प्लाॅटिंग कर एक से दो फीट उच्ची चहारदीवारी का निर्माण कराया गया है।

एसडीओ ने मौके पर बिरसानगर थाना प्रभारी राजेश झा को कहा कि किसी भी स्थिति में इस स्थान पर निर्माण कार्य शुरू नहीं होना चाहिए। कारगिल मैदान के पास सरकारी जमीन पर कब्जा कर बिक्री की गई है। एसडीओ जब कदमा रामनगर में जांच करने के लिए पहुंचे तो पाया कि वहां तीन स्थानों पर सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है। एसडीओ ने निर्माण कार्य बंद करा दिया। छठ पूजा के बाद इन तीनों स्थानों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

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