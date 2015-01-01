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लोगों ने जमकर की पिटाई:22 वर्षीय बेटी के पिता ने 10 साल की बच्ची से की गलत हरकत, पुलिस ने किया गिरफ्तार

जमशेदपुर15 मिनट पहले
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आरोपी सर्फु।
  • गोदाम में चौकी के नीचे रोती मिली बच्ची, आज होगा मेडिकल व बयान

बिष्टुपुर थाना अंतर्गत बर्फ फैक्ट्री के पास रहने वाली 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ फल दुकानदार सर्फु (50 वर्ष) गुरुवार की दोपहर गोदाम में गलत कर रहा था। बस्ती के लोगों को लेकर परिजन गोदाम पहुंचे और आरोपी को नाबालिग के साथ पकड़ा। आरोपी ने जब दरवाजा खोला तो बच्ची चौकी के नीचे रोती हुई मिली। लोगों ने आरोपी दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। सूचना पाकर पुलिस पहुंची और थाना ले गई। पूछताछ के लिए बच्ची को भी थाना ले जाया गया।

यहीं चाैकी के नीचे रोती हुई मिली थी बच्ची।
यहीं चाैकी के नीचे रोती हुई मिली थी बच्ची।

शुक्रवार को बच्ची का मेडिकल और कोर्ट में बयान होगा। सीसीआर डीएसपी अरविंद कुमार और थाना प्रभारी रणविजय शर्मा ने बच्ची से पूछताछ की। वे पीड़िता को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे, जहां बच्ची ने आपबीती सुनाई। साथ ही वह डंडा भी दिखाया जिससे आरोपी उसकी पिटाई करता था। आरोपी मूलरूप से बोकारो का रहने वाला है।

लोगों के अनुसार, वह शादीशुदा है और उसकी एक 22 साल की बेटी भी है। बिष्टुपुर की बर्फ फैक्ट्री के पास उसकी फल दुकान है। पीड़िता के पिता ने बताया- बच्ची सुबह से घर नहीं आई थी। खोजने पर लोगों ने बताया सर्फु बच्ची को लेकर गोदाम गया है, जहां बच्ची चौकी के नीचे मिली।

बच्ची ने कहा- फल व पैसे का लालच देकर चार दिनों से दुकानदार कर रहा दुष्कर्म

पीड़िता ने कहा- पैसे और फल खिलाने का लालच देकर आरोपी उसे गोदाम लेकर जाता था। वहां उसके साथ गलत करता था। पिछले चार दिनों से वह उसे अपने साथ गोदाम ले जा रहा था। गुरुवार की दोपहर भी वह उसे गोदाम लेकर गया और गलत किया। लोग जब वहां पहुंचे तो उसने मुझे चौकी के नीचे छुपा दिया। पीड़िता ने बताया- गलत करने के बाद वह डंडे से पिटाई करता था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था।

मेडिकल जांच के बाद होगी पुष्टि

नाबालिग से दुष्कर्म मामले की जांच की जा रही है। मेडिकल के बाद दुष्कर्म की पुष्टि होगी। फल खिलाने का लालच देकर आरोपी द्वारा उसके साथ गलत करने की बात सामने आई है।

अरविंद कुमार, सीसीआर डीएसपी

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