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कोरोना काल:जमशेदपुर में 44 नए संक्रमित मिले, 42 ठीक हुए, अबतक जिले में कोरोना से 356 मरीजों की मौत हो चुकी है

जमशेदपुरएक घंटा पहले
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फाइल फोटो
  • वहीं राहत की खबर यह है कि शनिवार को किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है

पूर्वी सिंहभूम जिले में शनिवार को 2751 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 44 नए कोरोना मरीज मिले और जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 16164 पहुंच गई है। दूसरी ओर 42 मरीज ठीक होकर घर गए। इस तरह से जिले के 14613 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं और एक्टिव केस की संख्या 1195 है। वहीं राहत की खबर यह है कि शनिवार को किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है।

हालांकि अबतक जिले में कोरोना से 356 मरीजों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को जो 44 नए मरीज मिले हैं उसमें सर्किट हाउस एरिया के छह मरीज शामिल हैं। छह में से तीन एक ही परिवार के, दो एक परिवार के और एक व्यक्ति अगल परिवार के हैं, ये सभी आसपास ही रहते हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स हॉस्पिटल और ब्रह्मानंद हॉस्पिटल के एक-एक स्टाफ संक्रमित पाए गए हैं। अन्य संक्रमितों में जीएफ 05 फ्लैट गोलमुरी, बिरसानगर जोन 4, प्रकृति विहार, उलियान कदमा, बिष्टुपुर, साकची के एक एक व बहरागोड़ा के तीन, मुसाबनी के तीन, घाटशिला का एक मरीज शामिल है।

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