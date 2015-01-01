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  • 50 Buses For Bihar, Bengal And Odisha Will Start From Today, No Increase In Fares, Passengers Will Be Able To Go In Private Buses As Before, Recovery Of Double Fare Stopped

दीपावली-छठ पर बड़ी राहत:बिहार, बंगाल, ओडिशा के लिए 50 बसें आज से चलेंगी, भाड़े में वृद्धि नहीं, पहले की तरह प्राइवेट बसों में जा सकेंगे यात्री, दोगुना किराया की वसूली बंद

जमशेदपुरएक घंटा पहले
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  • राज्य सरकार के आदेश के बाद जमशेदपुर बस ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भाड़ा नहीं बढ़ाने का लिया फैसला

लॉकडाउन के आठ महीने के बाद भुइंयाडीह स्थित जय प्रकाश बस टर्मिनल से बिहार, ओडिशा व पश्चिम बंगाल के लिए आज से बसों का परिचालन शुरू होगा। बिहार, बंगाल-ओडिशा की ओर जाने वाली बसों का परिचालन पुराने ही किराए पर होगा। राज्य सरकार के आदेश के बाद जमशेदपुर बस ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने किराए में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है। रविवार से लगभग 50 बसें दूसरे राज्यों के लिए शुरू होंगी। एडवांस बुकिंग अधिक नहीं हुई है, इसके चलते कितने पैसेंजर बसों से दूसरे राज्यों के लिए जाएंगे इसको लेकर बस संचालक असमंजस की स्थिति में हैं। जमशेदपुर बस ओनर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष किशोर कुणाल ने कहा- बिहार जाने वाली बसों में महज पांच प्रतिशत ही एडवांस बुकिंग हुई है। पहले दिन बिहार के लिए कम ही बसें रवाना होंगी।

किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। एसोसिएशन के सदस्यों ने सरकार से बसों के किराए में बढ़ोतरी की मांग की है। सदस्यों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते विगत आठ माह से बसें खड़ी हैं। डीजल व अन्य सामान की कीमतों में इजाफा हुआ है, ऐसे में बसों का किराया बढ़ाना चाहिए। राज्य सरकार ने राज्य में सोशल डिस्टेंसिग के साथ परिचालन की अनुमति दी थी। ऐसी स्थिति में रांची से जमशेदपुर का किराए दो गुना बस संचालक वसूल रहे थे। सात नवंबर से नया नियम प्रभावी होने के बाद बसों का किराए कम किया है, बावजूद लॉकडाउन के पहले के भाड़े से इसमें वृद्धि हुई है। टाटा से चाईबासा के बस के किराए में कमी नहीं की है। लॉकडाउन शुरू होने से पहले टाटा से चाईबासा के बीच नन एसी बस का किराया 70 रुपए व एसी बस का किराया 120 रुपए था। सोशल डिस्टेंसिग के साथ जब बसों का परिचालन शुरू हुआ तो दोगुना किराया की वसूली हो रही थी। अब नया किराया बढ़ाए हुए दर से तय किया है। सामान्य दिनों में से बिहार, ओडिशा व पश्चिम बंगाल के लिए 240 बसों का परिचालन होता है। पहले दिन कम ही बसों का परिचालन होगा पर तीन-चार दिनों में सामान्य रूप से बसों का परिचालन शुरू होगा।

बस मालिकों ने हाईवे पर चलाने के लिए की तैयारी, हुई सर्विसिंग-सफाई

लॉकडाउन के बाद से बसें लंबे समय तक खड़ी रहने की वजह से उसमें काफी समस्याएं आ गई थी। इसको लेकर बस मालिकों ने सर्विसिंग कराने के साथ सफाई कराई। बता दें कि इसकों लेकर आर्थिक बोझ बढ़ा है। बस मालिकों ने कहा- लॉकडाउन में हम कमा नहीं पाए व आर्थिक खर्च भी बढ़ा है।

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