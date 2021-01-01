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ठगी:महिला के साथ 8.50 लाख रु. की धोखाधड़ी

जमशेदपुर5 घंटे पहले
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  • बार-बार मांगने के बाद भी पैसे वापस नहीं किए

कदमा भाटिया बस्ती दुर्गाबाड़ी निवासी महिला शिल्पा झा ने गोलमुरी बस्ती में रहने वाले नवीन मिश्रा के खिलाफ 8.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया कराया है। कदमा थाने में दर्ज एफआईआर में महिला ने कहा कि नवीन मिश्रा ने 1 जून 2016 व्यापार करने के नाम पर उससे 8.50 लाख रुपए लिए थे।

बार-बार मांगने के बाद भी पैसे वापस नहीं किए। अब ताे वे बुरे परिणाम भुगतने की धमकी भी दे रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर, बिरसानगर थाना में लोहार पथ निवासी चंद्रावती देवी के बयान पर रविशंकर और उसकी पत्नी जूही आनंद उजाला के खिलाफ मारपीट करने और रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस जांच कर रही है।

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