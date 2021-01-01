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बंदाेबस्ती:टेंडर के लिए 9 ठेकेदारों ने लगाई बोली 17 लाख रुपए में तीन साल के लिए लॉक, तीन साल के लिए टेंडर मिला

जमशेदपुर5 घंटे पहले
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  • सोनारी दोमुहानी के पास टॉयलेट के ऊपर खुलेगा अजीबो-गरीब रेस्टोरेंट
  • एसओ कृष्ण कुमार ने कहा- टेंडर के लिए न्यूनतम बाेली 360000 रखी थी

शहर का अजीबो-गरीब रेस्टोरेंट में शहरवासी जल्द लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। जेएनएसी ने बुधवार को सोनारी में दाेमुहानी तट किनारे सामुदायिक शाैचालय के ऊपरी मंजिल पर रेस्टोरेंट की बंदाेबस्ती कर दी। इसके लिए 9 ठेकेदाराें ने बाेली लगाई। 16 राउंड तक बाेली चली, जिसमें सबसे अधिक 17 लाख रुपए की बाेली लगा रितिक राज इंटरप्राइजेज काे तीन साल के लिए रेस्टोरेंट दिया गया। ठेकेदार काे एक सप्ताह में 25 फीसदी रकम जमा करने का निर्देश दिया है।

एसओ कृष्ण कुमार ने कहा- टेंडर के लिए न्यूनतम बाेली 360000 रखी थी। ठेकेदार काे तीन साल के लिए टेंडर मिला है। नियम के तहत ठेकेदार रेस्टोरेंट का संचालन कर सकते हैं, इसमें खाना का दर व ग्राहकाें को छूट देने समेत कई सुविधाओं काे लेकर ठेकेदार स्वतंत्र हाेंगे। खाने की दर का निर्धारण जेएनएसी नहीं करेगा। यह ताे टेंडर लेने वाले ठेकेदार काे अधिकार रहेगा।

जेएनएसी में 3.50 कराेड़, मानगो निगम में 9 कराेड़ का निकला टेंडर

जेएनएसी में 3.50 कराेड़ व मानगाे नगर निगम 9 कराेड़ का टेंडर काेराेना काल के बीच 9 माह बाद पहली बार खुला। मानगाे निगम में नागरिक सुविधा राेड, नाली, पेवर्स ब्लाॅक, सफाई का टेंडर खुला। वहीं जेएनएसी में नाली, राेड, पेवर्स ब्लाॅक समेत नागरिक सुविधा के लिए 71 काम का टेंडर खुला। पहली बार जेएनएसी कार्यालय में टेंडर खुलने पर भारी संख्या में ठेकेदार जमा हुए थे।

एक अप्रैल से सफाई के नए ठेकेदार

मानगाे निगम ने एक अप्रैल से सफाई के नए ठेकेदार काम करेंगे। बुधवार काे निगम कार्यालय में सफाई ठेकेदाराें का टेंडर पेपर खुला। इसके लिए 19 ठेकेदाराें ने टेंडर भरा है। सफाई कार्य के टेंडर पेपर की जांच चल रही है। सबसे कम राशि वाले को काम मिलेगा।

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