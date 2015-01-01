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छापेमारी:भारी मात्रा में चोरी हुए सिग्नल-रिसीवर बरामद, दो लोग पकड़ाए; आरपीएफ ने एक साथ 18 गोदाम में की छापेमारी

जमशेदपुर2 मिनट पहले
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सामान बरामद करते आरपीएफ जवान।

रेल सुरक्षा बल के आयुक्त के निर्देश पर मंडल के आरपीएफ की स्पेशल टीम ने गुरुवार को गुप्त सूचना के आधार पर ऑपरेशन 60-60 के तहत एक साथ 18 गोदाम में छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में चोरी हुए सिग्नल-रिसीवर को बरामद किया है।

मार्च से हुए लॉकडाउन से लेकर अब तक चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत विभिन्न स्थानों में चोरों द्वारा की चोरियां के लगभग सभी रेल संपत्ति को बरामद कर लिया है। छापेमारी में जमशेदपुर, चक्रधरपुर, मनोहरपुर, राउरकेला, झाड़सुगुड़ा व बड़बिल क्षेत्र शामिल है। छापेमारी में 3 केस दर्ज किए गए, जिसमें रेलवे संपत्ति की बरामदगी के साथ दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है। बंडामुंडा स्टेशन व राउरकेला स्टेशन के पास टाल से लगभग 26 सिग्नल के पैनल-रिसीवर बरामद किया है। चक्रधरपुर मंडल के आरपीएफ कमांडेंट ओंकार सिंह ने कहा- लॉकडाउन में ट्रेनों का परिचालन कम रहने से बदमाशों ने मौका पाकर चोरी की। मामले की जांच की जा रही है व उम्मीद है कि इससे भी बड़ी कामयाबी टीम को हासिल होगी।

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