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कार्रवाई:पीएम मॉल से साड़ी चोरी करते एक युवक धराया

जमशेदपुर2 घंटे पहले
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बिष्टुपुर के पीएम मॉल कैंपस में एक दुकान से साड़ी चोरी करते हुए व्यक्ति को दुकानदार ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। बिष्टुपुर थाना में पीएम मॉल के अधिकारी नीतेश कुमार के बयान पर कदमा भाटिया बस्ती निवासी अभिजीत बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने अभिजीत को जेल भेज दिया। उसके पास से चोरी की साड़ी बरामद हुई है।

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