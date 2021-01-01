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कार्यक्रम:ऑनलाइन मैक्सीफेयर के समापन पर आस्था गिल ने गीताें से किया मंत्रमुग्ध

जमशेदपुरएक घंटा पहले
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  • संगीत कार्यक्रम में गायक आस्था गिल ने एक से बढ़कर एक गाना गाया

एक्सएलआरआई में दो दिवसीय वर्चुअल मैक्सी फेयर का समापन रविवार को हुआ। अंतिम दिन सुबह में आर्ट अटैक पेंटिंग प्रतियोगिता में 100 से अधिक विद्यार्थियों ने ऑनलाइन पेटिंग बनाई। जमशेदपुर फेवरेट फैमिली प्रतियोगिता में फाइनल में पहुंचने वाले पांच परिवारों को पुरस्कार मिला।

इसके बाद संगीत कार्यक्रम में गायक आस्था गिल ने एक से बढ़कर एक गाना गाया। इसमें अभी तो पार्टी शुरू हुई है...., डीजे वाले बाबू मेरा गाना बाजा दे जैसे गीताें से सभी का मन माेह लिया।

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