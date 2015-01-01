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कोरोना:तीन माह बाद एक्टिव केस की संख्या 1 हजार से कम

जमशेदपुर34 मिनट पहले
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पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना को लेकर राहत की खबर है। गुरुवार को जिले के 265 मरीज ठीक हाेकर घर गए। इसी के साथ अब तक जिले के 15,070 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। जबकि लगभग तीन महीने के बाद जिले में एक्टिव केस की संख्या एक हजार से कम (908) पर पहुंच गई है। अगस्त में यह आंकड़ा साढ़े तीन हजार को भी पार कर चुका था।

गुरुवार को जिले में 2021 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 49 नए मरीज मिले हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 16,339 है। गुरुवार को किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। जिले में अब कोरोना से 361 मरीज की मौत हो चुकी है। नए मरीजाें में टिनप्लेट हॉस्पिटल के एक, टाटा मोटर्स हॉस्पिटल के एक, उमा हॉस्पिटल का एक स्टाफ है।

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