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चयन:ऑटो क्लस्टर के भर्ती कैंप में 116 अभ्यर्थी शामिल, 21 का चयन

जमशेदपुर5 घंटे पहले
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  • साक्षात्कार के जरिए इनमें 21 अभ्यर्थियों का चयन किया गया

गोलमुरी स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय, जमशेदपुर में बुधवार को आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में विभिन्न पदों पर बहाली के लिए एक दिवसीय भर्ती कैम्प का आयोजन किया गया। इसमें डिग्री एवं डिप्लोमा धारी 116 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। साक्षात्कार के जरिए इनमें 21 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। मौके पर नियोजन पदाधिकारी अजय कुमार समेत नियोजनालय के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

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