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पैदल मार्च निकाल रखा मौन जुलूस:सरयू राय के कार्यालय में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने की थी तोड़फोड़, तीन आरोपियों पर केस दर्ज

जमशेदपुर2 घंटे पहले
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विरोध करें, पर कोरोना न फैलाएं : भाजमो के बारीडीह कार्यालय में ताेड़फोड़ के बाद गुरुवार को कार्यकर्ता बिना मास्क के ही मौन जुलूस में शामिल हुए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन किया।
  • भाजमो के बारीडीह कार्यालय में पिस्तौल लेकर जबरन घुसे युवकों द्वारा ताेड़फाेड़ व मारपीट मामले में हल्ला बोल

विधायक सरयू राय के बारीडीह कार्यालय में भाजयुमो कार्यकर्ता सौरभ सिंह, हर्ष चंद्र जोशी और गोप ने तोड़फोड़ व पिस्तौल लहराया था। कार्यालय में पिस्तौल की नोक पर कर्मचारी अमित कुमार की पिटाई कर भागे थे, जिसकी पहचान कर ली गई है। इन तीनों की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में कैद है और सरयू के कार्यालय के कर्मी ने पहचान कर ली है। पुलिस को भी तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। तीनों भाजपा से जुड़े हैं। इस मामले में घायल कर्मचारी के बयान पर तीनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है।

सरयू ने कहा कि पुलिस तीनों की पहचान के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे पुलिस के खिलाफ विरोध दर्ज करेंगे। उनके कार्यकर्ताओं पर भाजपाइयों ने कई बार हमला किया है। अब पुलिस को सभी सबूत मिले है। पुलिस का एक्शन देखना है। क्योंकि हर बार केस दर्ज किया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए इस मामले में मेरे कर्मी ने केस दर्ज नहीं किया। पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू की और केस मामला किया है।

अब तीनों को पहचान के बाद 24 घंटे में गिरफ्तार करे वर्ना आंदोलन करेंगे। वहीं दूसरी ओर गुरुवार को सरयू राय ने प्रदर्शन किया। बारीडीह से एग्रिकाे गाेलचक्कर तक पैदल मार्च-माैन जुलूस निकाला। जुलूस में भाजमाे कार्यकर्ताओं के साथ सरयू चल रहे थे। जुलूस काे लेकर पुलिस की बंदाेबस्ती थी।

जुलूस दाेपहर 3 से शाम 4.30 बजे तक चली। एग्रिकाे गाेलचक्कर पर सरयू ने कहा - 8 माह में पूर्वी विस क्षेत्र में दाे बार मेरे साथ दुर्व्यवहार हाे चुका है। चार बार मेरे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट व अब बारीडीह विधायक कार्यालय की वारदात हुई। पूर्व सीएम रघुवर दास का नाम लिए बैगर निशाना साधा। कहा - घटना काे अंजाम देने वाले प्यादे हैं। साजिशकर्ता को पुलिस सामने लाए।

भालूबासा इलाके में एक परिवार का आतंक

पूर्व मंत्री सरयू राय ने कहा कि भालूबासा इलाके में एक परिवार का आतंक है, उनके लाेग गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं घर-घर जाकर बैठक करूंगा और आतंक काे जन समर्थन से खत्म करूंगा। भालूबासा में मेरे कार्यकर्ता को पीटा, पुलिस ने अब तक कुछ नहीं किया। जबकि मामले में पूर्व सीएम के परिजन के खिलाई शिकायत की थी। इसलिए मैं पुलिस के भराेसे नहीं बैठूंगा, अहिंसावादी तरीके से जवाब दूंगा।

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