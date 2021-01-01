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सख्ती:कारमेल, एलएफएस, लाेयाेला और सेक्रेड हार्ट को देना हाेगा अल्पसंख्यक स्कूल का प्रमाण, कागजात की जांच करेगा शिक्षा विभाग

जमशेदपुर5 घंटे पहले
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  • अल्पसंख्यक स्कूल का फायदा उठाते हैं, पर बीपीएल लिए रिजर्व 25% सीटों पर नहीं लेते एडमिशन
  • सुप्रीम काेर्ट के आदेश के तहत अल्पसंख्यक स्कूलाें काे आरटीई एक्ट से छूट दी

खुद काे अल्पसंख्यक श्रेणी का स्कूल हाेने का दावा कर राइट टू एजुकेशन एक्ट से बचने वाले शहर के मिशनरी स्कूलाें के खिलाफ शिक्षा विभाग सख्त है। विभाग इन स्कूलाें के अल्पसंख्यक स्कूल हाेने की जांच कराएगा। ताकि पता चल सके कि क्या ये सभी स्कूल अल्पसंख्यक स्कूल हैं या सिर्फ राइट टू एजुकेशन से बचने के लिए खुद को अल्पसंख्यक स्कूल बता रहे हैं। शहर के लाेयाेला, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट, कारमेल जूनियर काॅलेज व लिटिल फ्लावर स्कूल (एलएफएस) खुद काे अल्पसंख्यक स्कूल बता न ताे गरीब-वंचित वर्ग के बच्चाें के लिए 25 सीटें आरक्षित रखते हैं, न ही आरटीई के अन्य बिंदुओं का अनुपालन करते हैं।

हैरान करने वाली बात है कि इन स्कूलाें ने स्वत: अल्पसंख्यक स्कूल घाेषित कर लिया है व पक्ष में उन्हाेंने अभी तक शिक्षा विभाग काे काेई सही दस्तावेज नहीं दिया है। यही वजह है कि अब विभाग इनके अल्पसंख्यक स्कूल हाेने की जांच कराएगा। ताकि पता चले कि इनका दावा सही है या नहीं। सुप्रीम काेर्ट के आदेश के तहत अल्पसंख्यक स्कूलाें काे आरटीई एक्ट से छूट दी है। इसका लाभ शहर के कई स्कूल उठा रहे हैं।

एडमिशन में बच्चाें का इंटरव्यू लेते हैं ये स्कूल

अल्पसंख्यक श्रेणी का स्कूल बता लाेयाेला समेत कई मिशनरी स्कूल मनमर्जी चलाते हैं। इंट्री कक्षा में एडमिशन के लिए बच्चाें का इंटरव्यू तक लेते हैं। जबकि एडमिशन में बच्चे-उनके अभिभावकाें का इंटरव्यू लेने की मनाही है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में जहां इसे प्रतिबंधित किया है, वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयाेग ने इंटरव्यू लेने पर राेक लगाई है।

जमीन लीज की ताे स्कूल अल्पसंख्यक कैसे?

शिक्षा विभाग का कहना है कि शहर के ज्यादातर अल्पसंख्यक स्कूल कई शर्ताें काे पूरा नहीं करते हैं। विभाग की मानें ताे अल्पसंख्यक स्कूल की श्रेणी में वहीं आएगा जाे सरकार से सहायता न लेता हाे, लेकिन शहर के अधिकतर स्कूल लीज की जमीन पर बने हैं। यह जमीन सरकार की है, जिसे टाटा स्टील काे दिया है। ऐसे में एक तरह से ये स्कूल सरकार की जमीन पर चल रहे हैं। उनके पास अल्पसंख्यक का प्रमाणपत्र भी नहीं है।

प्रमाण मांगने पर स्कूल नहीं देते हैं दस्तावेज

शहर के कई मिशनरी स्कूलाें ने खुद काे अल्पसंख्यक स्कूल घाेषित कर आरटीई से अलग हाे गए हैं। वे एक्ट के किसी भी बिंदु का पालन नहीं करते हैं। जब उनसे प्रमाण मांगा जाता है ताे वो दस्तावेज नहीं देते हैं। इसकाे देखते हुए विभाग ने निर्णय लिया है कि इनके अल्पसंख्यक हाेने की जांच कराई जाएगी। इसमें संबंधित कागजात देखे जाएंगे।

-विनीत कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम

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