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ये कैसी लापरवाही:जुगसलाई में कार्गो एजेंट पर फायरिंग का मामला, 24 घंटे की पूछताछ में पुलिस पूछना भूल गई कि हथियार कहां से आया

जमशेदपुर3 घंटे पहले
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  • घटना की रात अचानक दोनों की मुलाकात पानी टंकी के पीछे हुई
  • फायरिंग में इस्तेमाल 9 एमएम पिस्टल व एक जिंदा गोली बरामद की

जुगसलाई पुलिस ने घोड़ा गली पानी टंकी के पीछे 31 जनवरी की रात 11.30 बजे कार्गो एजेंट अमित कुमार गुप्ता को गोली मारने के आरोपी मोहित पांडेय को गिरफ्तार किया है। फायरिंग में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया। 24 घंटे तक जुगसलाई थाना में उससे पूछताछ की। पर पुलिस यह पूछना भूल गई कि हथियार उसके पास कैसे आया। डीएसपी आलोक रंजन ने कहा- हथियार कैसे आया, पूछताछ के लिए दोबारा उसे रिमांड पर लेंगे। बुधवार को डीएसपी कार्यालय में गिरफ्तार मोहित पांडेय को मीडिया के समक्ष लाया। अमित उर्फ देव और आरोपी दोनों दोस्त है।

घटना की रात अचानक दोनों की मुलाकात पानी टंकी के पीछे हुई। मोहित ने शराब पीने के लिए उससे रुपए मांगे। विरोध करने पर उसे गोली मार दी। मोहित को पुलिस टीम ने जुगसलाई पार्वती घाट के पास मंगलवार की देर शाम गिरफ्तार किया। फायरिंग में इस्तेमाल 9 एमएम पिस्टल व एक जिंदा गोली बरामद की। मोहित पूर्व में जुगसलाई थाना से से दो बार छेड़खानी, दो बार मारपीट व बिष्टुपुर थाना क्षेत्र से रंगदारी मामले में जेल जा चुका है। मौके पर जुगसलाई थानेदार तरुण कुमार, एएसअाई गोपाल पांडेय भी थे।

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