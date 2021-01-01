पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

खुलासा:टीएमएच की डॉक्टर के घर चोरी मामले का सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा, चोरी का सोना खरीदने वाला सोनार समेत 4 धराए

जमशेदपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • पुलिस ने चोरी के गहने खरीदने वाले सोनार समेत तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया
  • सोनार के पास साढ़े तीन लाख के गहने पुलिस ने बरामद किए

कदमा थाना के सोनारी लिंक रोड न्यू टीसी कॉलोनी निवासी टीएमएच की डॉ. मौसमी दास के घर से चोरी मामले का खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस ने चोरी के गहने खरीदने वाले सोनार समेत तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। रविवार को गिरफ्तार सभी आरोपी सोनार संजय कुमार, नागेंद्र बाग, मिराज खान व नरेश नागपुर जेल भेजा। सोनार के पास साढ़े तीन लाख के गहने पुलिस ने बरामद किए हैं। जबकि चोरी की घटना में प्रयुक्त मिराज की ऑटो व 5500 रुपए जब्त किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामले का खुलासा किया।

रविवार को डीएसपी हेडक्वार्टर टू अरविंद कुमार ने कदमा थाने में मामले का खुलासा किया। इस दौरान थानेदार रंजीत कुमार भी थे। डीएसपी ने कहा- चार चोरों ने घटना को अंजाम दिया। पीछे के रास्ते से घर मे घुसे, अलमीरा से गहनों की चोरी की। चारों अपराधी ऑटो से डॉक्टर के घर आए थे। ऑटो मिराज का था। गहनों की चोरी कर सोनारी में रहने वाले सोनार संजय कुमार को 80 हजार रुपए में सभी गहनों को बेच दिया। तीन चोरों को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में संजय को गहने बेचने की बात अपराधियों ने बताई। चोरी का मास्टरमाइंड फरार है।

तीन युवकों का पूर्व में भी रहा है आपराधिक रिकॉर्ड

गिरफ्तार तीनों चोरों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। सोनार से पास से गहनों के अलावा 5500 रुपए बरामद किए गए हैं। 23 जनवरी की रात डॉ. मौसमी के घर से 6 लाख के गहनों की चोरी हुई थी। घटना के समय डॉक्टर का परिवार घर बंद कर रिश्तेदार के घर गया था। वापस आने पर चोरी की जानकारी हुई। डॉ. मौसमी के बयान पर अज्ञात पर केस दर्ज किया गया था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser