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हाईकोर्ट में सुनवाई:कोर्ट ने न्युवोको विस्टास कॉर्प, टाटा स्टील प्रबंधन और सरकार को पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का दिया समय

जमशेदपुर2 घंटे पहले
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  • सीमेंट प्लांट से टाटा स्टील में कर्मचारियों की वापसी मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

जोजोबेड़ा स्थित न्युवोको विस्टास कॉर्प (पूर्व नाम लाफार्ज इंडिया लिमिटेड) के कर्मचारियों की टाटा स्टील में वापसी मामले में गुरुवार को झारखंड हाइकोर्ट में जस्टिस एसएन पाठक की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान कंपनी प्रबंधन ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान न्युवोको विस्टास कॉर्प प्रबंधन, टाटा स्टील प्रबंधन और सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। वहीं, छह सप्ताह बाद केस लिस्ट किया जाएगा। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कर्मचारियों की ओर से नरेंद्र मिश्रा ने टाटा स्टील में वापसी की मांग को लेकर हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

एक नवंबर 1999 को टाटा स्टील के सीमेंट डिवीजन का लाफार्ज ने किया था अधिग्रहण

न्युवोको विस्टास कॉर्प टाटा स्टील इकाई की थी, लेकिन एक नवंबर 1999 को टाटा स्टील के सीमेंट डिवीजन का बहुराष्ट्रीय कंपनी लाफार्ज ने अधिग्रहण कर लिया। उस दौरान लगभग 600 कर्मचारियों को टाटा स्टील से लाफार्ज में भेज दिया था। कर्मचारियों का कहना है कि उस दौरान प्रबंधन ने आश्वासन था कि उनकी वापसी धीरे-धीरे क्रमवार टाटा स्टील में होगी।

कई महीनों के दौरान 215 कर्मचारियों की वापसी भी टाटा स्टील में हुई। इसमें कर्मचारी और अधिकारी दोनों शामिल हैं। बाद में कर्मचारियों की वापसी रुक गई। वापसी रुकने पर 2003 में 74 कर्मियों ने मामले की शिकायत डीएलसी से की। साल 2004 में मामला जमशेदपुर लेबर कोर्ट से लेकर ट्रिब्यूनल तक गया। उस दौरान लाफार्ज में कार्यरत 102 कर्मियों की दूसरी टीम ने डीएलसी से इसी मामले में शिकायत की।

जमशेदपुर लेबर कोर्ट में अब तक मामला विचाराधीन है। कोर्ट में दायर याचिका में कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें टाटा स्टील की तरह बहुत सी सुविधा अब न्युवोको विस्टास कॉर्प में नहीं मिल रही है, जिसमें वेतन का कम होना, ऋण सुविधा में कटौती, अस्पताल व स्कूल का न होना तथा कंपनी का आवास सहित 32 ऐसी सुविधाओं से कर्मचारी वंचित हैं, जो उन्हें टाटा स्टील में मिलती थी।

इंकैब पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

इंकैब के पुनरुद्धार को लेकर भगवती सिंह की याचिका संख्या सीएमपी/187/2020 पर शुक्रवार को रांची में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस राजेश शंकर की 18 नंबर कोर्ट में यह मामला सुनवाई सूची में आठवें नंबर पर है।

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