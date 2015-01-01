पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

राजनीति:एनएच-33 पर श्रेय की होड़, भाजपा-कांग्रेस ने बांटी मिठाई तो सरयू राय ने दिया धरना

जमशेदपुर29 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर विकास सिंह का माला पहनाकर स्वागत किया।
  • एनएचएआई ने शुरू किया बालीगुमा से पारडीह तक मरम्मत कार्य

एनएच 33 की मरम्मत शुरू होने के बाद राजनीतिक दलों में इसको अपने पक्ष में भुनाने का खेल भी गुरुवार को चलता रहा। भाजपा, कांग्रेस और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय हाईवे को लेकर मैदान में कूदे।

भाजपा-कांग्रेस कहीं मरम्मत का श्रेय न ले इसके लिए भाजमो ने धरना दिया। बुधवार की रात से एनएच 33 के बालीगुमा से लेकर पारडीह तक मरम्मत का कार्य एनएचएआई ने शुरू किया है। भाजपा, कांग्रेस ने इसे अपनी जीत बता लोगों के बीच लड्डू बांटे। नेशनल हाईवे को लेकर मानगो का राजनीति पारा चढ़ा रहा। मरम्मत का श्रेय कोई दूसरा बटोर न ले इसलिए नेता सड़कों पर दिखे।

भाजमो: चौड़ीकरण का काम सुस्त, तेजी लाएं

भाजमो के कार्यकर्ताओं ने एनएच 33 किनारे सांकेतिक धरना दिया। विधायक सरयू राय ने कहा -एनएच चाैड़ीकरण का काम सुस्त है। इसे तेज करने काे लेकर छठ पूजा के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी से मिलेंगे। एनएच किनारे फूलों के पाैधे लगाने व दलमा में खेलकूद, ट्रैकिंग की व्यवस्था की मांग की।

भाजपा: केंद्र की वजह से मरम्मत का काम शुरू

भाजपा नेता विकास सिंह ने दावा किया कि मेरे आंदोलन की चेतावनी के बाद एनएचएआई हरकत में आई व मरम्मत शुरू किया। खुशी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर विकास सिंह का माला पहनाकर स्वागत किया। कहा- केंद्र सरकार की बदौलत ही मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है।

कांग्रेस ने मंत्री बन्ना गुप्ता का प्रयास बताया

कांग्रेस नेताओं ने एनएच 33 मरम्मत का श्रेय पार्टी के पश्चिम से विधायक व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को दिया। हाथों में झंडा लिए कार्यकर्ताओं ने हाईवे किनारे कई जगहों पर लड्डू बांटे। ट्रक, ट्रेलर-ड्राइवरों, राहगीरों को लड्डू खिलाया। उनको बताया कि कांग्रेस के प्रयास से हाईवे का मरम्मत कार्य शुरू हुआ है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें