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जांच:पोटका में सबर परिवार के खाद्यान्न घोटाला की जांच का जिम्मा धालभूम एसडीओ को

जमशेदपुर2 घंटे पहले
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  • जांच के घेरे में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के प्रभार में रहने वाले पांच डिप्टी कलेक्टर और एक प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी शामिल हैं

पोटका में सबर परिवार के लिए डाकिया योजना के तहत आवंटित खाद्यान्न घोटाले की जांच का जिम्मा डीसी सूरज कुमार ने धालभूम के एसडीओ नीतीश कुमार सिंह को सौंपा है। उपायुक्त कार्यालय में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक के दौरान डीसी ने यह जानकारी दी। पोटका में सबर परिवार के नाम पर फर्जी राशन कार्ड बनाकर बड़े पैमाने पर खाद्यान्न घोटाला किया गया है। जांच के घेरे में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के प्रभार में रहने वाले पांच डिप्टी कलेक्टर और एक प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी शामिल हैं।

पहले इस मामले की जांच जिला आपूर्ति पदाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद ने शुरू की थी और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पोटका के बीडीओ सह प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी दिलीप कुमार महतो से मांगी थी। दैनिक भास्कर ने पोटका में सबर परिवार के खाद्यान्न घोटाला के मामला को उजागर किया था। सबर परिवार का 564 राशन कार्ड बनाकर खाद्य सामग्री का उठाव किया जा रहा था। जून 2019 में अचानक 136 परिवार का राशन कार्ड निरस्त कर दिया है। मामला खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रमेश्वर उरांव के पास पहुंचा तो मंत्री नजांच का आदेश दिया था।

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