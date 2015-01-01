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मौसम:हल्के बादलों के बीच मनेगी दिवाली, लेकिन बारिश के आसार नहीं

जमशेदपुर31 मिनट पहले
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शहर और आसपास के इलाके में गुरुवार काे हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के राज्य केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण माैसम में यह बदलाव आया। दिवाली तक माैसम ऐसा ही रहने के आसार हैं। हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश नहीं हाेगी। इस दौरान बीच-बीच में धूप भी खिलेगी।

बादलों की वजह से दिन व रात के तापमान में वृद्धि देखने को मिली। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस रिकाॅर्ड किया गया। मौसम विभाग की मानें, तो बादल छंटते ही तापमान में तेजी गिरावट औएगी और ठंड बढ़ेगी।

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