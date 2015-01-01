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तैयारी:दिवाली पर शहर में नहीं कटेगी बिजली, सभी सबस्टेशनों में बनेगा कंट्राेल रूम

जमशेदपुर34 मिनट पहले
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दिवाली में शहर में बिजली की कटौती नहीं होगी। विभाग ने सभी सब स्टेशनों काे अलर्ट कर दिया है। साथ ही सब स्टेशन में कंट्राेल रूम बनेगा। वहां मिस्त्री, लाइनमैन, जेई और सहायक अभियंताओं की ड्यूटी लगाई गई है।

ईई विशाल कुमार ने बताया कि कोई फॉल्ट टीम फॉल्ट दूर कर तुरंत बहाल करेगी। वहीं, शुक्रवार को गोलमुरी ग्रिड से सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इस दौरान केबलिंग व मेंटेनेंस के काम होंगे।

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