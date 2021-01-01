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फायरिंग:टाटा स्टील के सप्लायर के घर पर जमीन विवाद में फायरिंग, इससे पहले साकची में चलाई थी गोली; तीन गिरफ्तार

जमशेदपुर2 घंटे पहले
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  • एक पिस्तौल अाैर दो कट्टा बरामद, डीएसपी ने कहा- मोहित ने अखिलेश सिंह का नाम भंजाया

कदमा थाना के शास्त्रीनगर ब्लॉक नंबर चार में टाटा स्टील के सप्लायर ऋषिकेश चंद्रवंशी के घर जमीन विवाद पर फायरिंग हुई थी। ठेकेदार के घर पर फायरिंग से पहले अपराधियों ने साकची दुआ होंडा शोरूम के बाहर फायरिंग की थी। 29 जनवरी को शोरूम के बाहर रात आठ बजे, जबकि कदमा में अपराधियों ने रात करीब 11 बजे फायरिंग की थी। इस मामले में पुलिस ने तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। शास्त्रीनगर निवासी आकाश सिंह उर्फ छोटू बच्चा, मोहित सिंह उर्फ गजानंद सिंह और राजेश साव उर्फ गब्बर को पुलिस ने रविवार को जेल भेज दिया। अपराधियों के पास से पुलिस ने एक पिस्तौल, दो कट्टा बरामद, एक ऑटो और एक स्कूटी बरामद की है।

आकाश और मोहित को पुलिस ने घटना की रात ही सीतारामडेरा के भालूबासा से गिरफ्तार कर लिया। जबकि दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने राजेश राव उर्फ गब्बर को भी गिरफ्तार कर लिया। रविवार को डीएसपी हेड क्वार्टर (वन) पवन कुमार ने इसकी जानकारी एसएसपी कार्यालय में पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि आकाश सिंह और मोहित सिंह ने कदमा में जबकि मोहित सिंह और राजेश साव ने साकची के शोरूम में फायरिंग की थी। कदमा में फायरिंग के लिए अपराधियों ने ऑटो का सहारा लिया, जबकि साकची में अपराधी स्कूटी से आए थे। कदमा में कुल चार अपराधी फायरिंग करने आए थे। इनमें दो फरार हैं।

ठेकेदार और मोहित के बीच जमीन का विवाद था

डीएसपी ने बताया कि टाटा स्टील के सप्लायर के घर अपराधियों ने जमीन विवाद में फायरिंग की थी। टाटा स्टील के सप्लायर नया बिल्डिंग बना रहा है वहां पूर्व में मोहित सिंह की एक दुकान थी। इसी जमीन को लेकर दोनों के बीच विवाद था। पूछताछ में मोहित ने जमीन विवाद में ही फायरिंग की बात बताई। जबकि शोरूम में दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने फायरिंग की थी। कदमा में फायरिंग के बाद अपराधियों ने गैंगस्टर अखिलेश सिंह के नाम का सहारा लिया था। अखिलेश के नाम का एक पर्ची भी छोड़ी थी।

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