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चुनाव:टाकू- ग्रेजुएट और टाटा काॅलेज चाईबासा में बनाया मतदान केंद्र

जमशेदपुरएक घंटा पहले
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  • वहां कमेटी के कुछ पदाधिकारी जाएंगे, जिनकी देखेरेख में वाेट डाला जाएगा

टीचर्स एसाेसिएशन ऑफ काेल्हान यूनिवर्सिटी (टाकू) की नई कार्यकारिणी का चुनाव 7 फरवरी काे हाेगा। इसके लिए वाेटिंग दाे मतदान केंद्र बनाया है। इसमें से पहला साकची स्थित ग्रेजुएट काॅलेज ताे दूसरा केंद्र टाटा काॅलेज चाईबासा में बनाया है। चुनाव कमेटी के कन्वेनर डाॅ. नरेश कुमार ने कहा- चाईबासा व उसके आसपास के काॅलेजाें के शिक्षकाें की सुविधा काे देख चाईबासा में मतदान केंद्र बनाया है।

वहां कमेटी के कुछ पदाधिकारी जाएंगे, जिनकी देखेरेख में वाेट डाला जाएगा। हालांकि वाेटाें की गिनती ग्रेजुएट काॅलेज में हाेगी। टाकू के 6 में 4 पदाें पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। जबकि अध्यक्ष व महासचिव पद के लिए चुनाव हाेगा। इसमें 160 से अधिक सदस्य मतदान करेंगे। अध्यक्ष पद पर दाे उम्मीदवार ताे महासचिव पद पर तीन उम्मीदवारों में मुकाबला है।

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