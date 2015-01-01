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धनतेरस का पहला दिन:बाजारों में बरसा धन घरों में बिखरीं खुशियां

जमशेदपुर40 मिनट पहले
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आभूषण दुकान में ग्राहकों की भीड़।
  • कोरोना के कारण सुस्त पड़े बाजार में बढ़ी रौनक, सुबह से रात तक जमकर खरीदारी
  • आज उदया तिथि में वस्तुओं की खरीदारी करना शुभ फलदायी

धनतेरस के पहले दिन बाजारों में धन बरसा तो घरों में खुशियां बिखरीं। कोरोना के कारण सुस्त पड़े बाजारों में रौनक दिखी। सुबह से देररात तक लोगों ने शुभ मुहूर्त में जमकर खरीदारी की। इस दौरान मानगो, साकची, जुगसलाई सहित कई जगहों पर ट्रैफिक जाम रहा। व्यापारियों के अनुसार पहले दिन करीब 175 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। सबसे ज्यादा भीड़ बर्तन दुकानों में दिखी। लोग पहले से बुक करा रखे सामानों को अपने घर ले गए।

सबसे ज्यादा बाइक-कार और सोने-चांदी के आभूषण पहले से ग्राहकों ने बुक करा रखे थे। जहां लोगों ने धनतेरस पर जरूरी बर्तन खरीदा। बाजारों में सुबह से शाम तक भीड़ रही। साकची, बिष्टुपुर, गोलमुरी, कदमा, टेल्को, बर्मामाइंस समेत तमाम बाजारों में सबसे ज्यादा ग्राहकों की भीड़ लगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान, कार-बाइक, रियल इस्टेट, कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में देर रात तक ग्राहकों का आना-जाना लगा रहा।

शुक्रवार को उदया तिथि में वस्तुओं की खरीदारी करना शुभ फलदायी होगा। ऐसे में दो दिन धनतेरस होने के चलते बड़ी संख्या में लोग आज भी खरीदारी करेंगे।बड़ी संख्या में भीड़ को देखते हुए पुलिस -प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। प्रमुख चौक-चौरहों खासकर ज्वैलरी दुकानों के पास पुलिस तैनात रहेगी।

कहां कितने का कारोबार: सोना चमका, कार-बाइक ने पकड़ी रफ्तार

ज्वेलरी... 18 करोड़

शहर की ज्वेलरी दुकानों में लोगों ने जमकर खरीदारी की। ज्वेलरी के साथ सबसे ज्यादा सोने-चांदी के सिक्के बिके। बड़े ब्रांड के ज्वेलरी शोरूम देर रात तक खुले रहे।

इलेक्ट्रॉनिक्स... 45 करोड़

इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में सुबह से ही भीड़ रही। अधिकतर लोगों ने पहले से एलईडी टीवी, वाशिंग मशीन, फ्रिज, माइक्रोओवन, एसी जैसे सामान की बुकिंग करा रखी थी।

मोबाइल... 08 करोड़

स्मार्ट फोन की बिक्री खूब हुई। पहले से ही लोगों ने मोबाइल फोन की एडवांस बुकिंग करा ली थी, वहीं देर रात तक मोबाइल फोन के शोरूम में ग्राहकों का आना जारी रहा।

रियल इस्टेट... 21 करोड़

रियल इस्टेट में कोरोना के चलते छाई मंदी दूर हुई। बड़ी संख्या में लोगों ने फ्लैट व डुप्लेक्स की बुकिंग की। इससे रियल इस्टेट के कारोबारियों में खुशी देखी गई।

फर्नीचर... 4.5 करोड़

धनतेरस पर फर्नीचर भी खूब बिके। लोगों ने सोफा, डायनिंग टेबल और अन्य घरेलू फर्नीचर की खरीदारी की। देर रात के फर्नीचर शोरूम से आपूर्ति की गई।

बर्तन... 09 करोड़

धनतेरस के दिन बर्तन की खरीदी को महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। लोगों ने बर्तन की खूब खरीदारी की। साकची-बिष्टुपुर सहित कई बाजारों में ग्राहकों की भीड़ रही।

कार... 40 करोड़

कार शोरूम में भी ग्राहकों की भीड़ रही। सबसे महंगी कार में से एक टोयोटा की फाॅरच्युनर जिसकी कीमत 30 लाख से अधिक है, उसकी भी बिक्री हुई। अन्य कारें भी बिकीं।

बाइक... 25 करोड़

बाइक और स्कूटी की भी कई लोगों ने एडवांस बुकिंग करा ली थी। आज हर शोरूम में लोग गाडिय़ां लेने के लिए आएं। रायल इनफील्ड के अलावा हीरो की गाडिय़ां भी बिकीं।

अन्य सामान में 3.5 करोड़ रुपए

कपड़ा, झाड़ू, पूजन सामग्री और अन्य सामान का कारोबार भी काफी अच्छा रहा। सबसे ज्यादा झाड़ू की बिक्री हुई। लोगों की मान्यता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना शुभ होता है। लोगों ने नारियल और फूल झाड़ू खूब खरीदा।

कोरोना काल में आई मंदी दूर हुई

धनतेरस का बाजार काफी अच्छा रहा। कोरोना के चलते कारोबार में छाई मंदी अब सुधर गई है। लगभग 60 प्रतिशत ही कारोबार हुआ है, धनतेरस के दो दिन होने के चलते पहला दिन था। दूसरा दिन भी कारोबार ठीक रहेगा।

-विपिन अडेसरा, अध्यक्ष, जमशेदपुर ज्वेलरी एसोसिएशन

ऑटोमोबाइल समेत अन्य सेक्टरों में लोगों ने खूब खरीदारी की है। धनतेरस की रौनक दिखाई दी है। शुक्रवार को और लोग खरीदारी करेंगे इससे व्यापार में उन्नति का संकेत है।

-अशोक भालोटिया, अध्यक्ष, सिंहभूम चैंबर आफ कामर्स

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