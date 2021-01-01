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उपेंद्र सिंह हत्याकांड:हवलदार की गवाही, बोले एक जमीन पर पड़ा था, दो को लोगों ने पकड़ा था

जमशेदपुर2 घंटे पहले
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  • 30 नवंबर 2016 की दोपहर बार भवन की तीसरी मंजिल पर उपेंद्र सिंह की गोली मार हत्या की थी

बागबेड़ा कॉलोनी निवासी ट्रांसपोर्टर सह झामुमो नेता उपेंद्र सिंह हत्याकांड में बुधवार को हवलदार बचन तिवारी की गवाही हुई। जिला जज-13 प्रभाकर सिंह की अदालत में गवाही हुई। बचन ने कहा- घटना के दिन उनकी ड्यूटी कोर्ट में थी। दोपहर अचानक गोली चलने की आवाज सुनी। मैं दौड़कर बार भवन की ओर पहुंचा। देखा कि अधिवक्ता के टेबल के पास व्यक्ति गिरा था व दूसरा खड़ा था। जिसमें एक का नाम लोगों ने मोगली व दूसरे का छोटू सिंह बताया। बताया कि इन्हीं ने उपेंद्र पर गोली चलाई है।

बार भवन के सामने कुछ वकील व मुवक्किलों का तांता लगा था। मैंने घटना घटते हुए नहीं देखा था। 30 नवंबर 2016 की दोपहर बार भवन की तीसरी मंजिल पर उपेंद्र सिंह की गोली मार हत्या की थी। मामले में उपेंद्र सिंह का बेटा अजय सिंह बागबेड़ा निवासी के बयान पर सीतारामडेरा थाना में अखिलेश सिंह समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया। मामले में अखिलेश गिरोह के हरिश सिंह, मोगली, सोनू सिंह, जसवीर सिंह, बलवीर सिंह समेत अन्य के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया है। मामले में करीब सभी गवाहों का गवाही हो चुकी है। एक गवाही होनी बाकी है।

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