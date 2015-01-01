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वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से सुनवाई:जुगसलाई में पटाखा बिक्री का लाइसेंस देने पर हाईकोर्ट ने डीसी से किया जवाब-तलब

जमशेदपुर35 मिनट पहले
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जुगसलाई में पटाखा बेचते व्यवसायी।
  • डीसी ने हाईकोर्ट को लिखित जवाब दिया, बताया-मैंने किसी को लाइसेंस निर्गत नहीं किया
  • सुरेश प्रसाद की पीआईएल पर बहस में हाईकोर्ट ने लिया सख्त निर्णय

जुगसलाई में घनी आबादी के बीच पटाखा बेचने के मामले में हाईकोर्ट में सुरेश प्रसाद द्वारा दर्ज पीआईएल पर चीफ जस्टिस रवि रंजन और डिवीजन बैंच के सुजीत नारायण ने डीसी सूरज कुमार से जवाब तलब किया। वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने डीसी को जुगसलाई में दो दुकानों को स्थाई व 12 दुकानों को अस्थाई लाइसेंस देने का कारण पूछा।

डीसी ने लिखित जवाब में कहा-मैंने किसी भी तरह का लाइसेंस जारी नहीं किया है। अस्थाई लाइसेंस जिनको मिला है, वे खाली व चिन्हित मैदान में 50-50 फीट की दूरी पर पटाखा दुकानें लगाएंगे। अधिवक्ता ने बताया कि चीफ जस्टिस ने पहले दिन के 12.30 बजे मामले में सुनवाई की।

ऐसे हो रहा था पटाखा का अवैध धंधा

अधिवक्ता प्रकाश ने कहा- मार्च 20 में राम अवतार गुलाटी व रौनक गुलाटी ने लाइसेंस रिनुअल के लिए आवेदन दिया था। ऐसा नियम है कि यदि एक माह तक आवेदन पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं होती है तो लाइसेंस को स्वत: रेनुअल माना जाता है। इसी आवेदन को दिखा सभी लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी खुलेआम जुगसलाई की घनी आबादी में पटाखा बेच रहे थे।

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