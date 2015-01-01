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कार्रवाई:गोलमुरी ट्रांसपोर्टर के घर फायरिंग मामले में आरोपी करण गिरफ्तार

जमशेदपुर24 मिनट पहले
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  • मारपीट का बदला लेने के लिए दिया घटना को अंजाम

गोलमुरी न्यू टाटा लाइन देवगम बागान स्थित ट्रांसपोर्टर दिनेश राज के घर में फायरिंग मामले में पुलिस ने खालसा बस्ती निवासी करण को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार देर शाम को करण अपने घर परिजनों से मिलने आया था। करण ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि फायरिंग मानगो गुरुद्वारा रोड निवासी प्रदीप सिंह ने की थी। 9 नंवबर की रात 10.30 बजे प्रदीप अपने दोस्त कुणाल गोस्वामी, पांडया व अन्य दो साथियों के साथ करण को छोड़ने के लिए घर आया था।

तभी सिगरेट लेने के लिए प्रदीप ने ट्रांसपोर्टर के कार्यालय के सामने बाइक खड़ी कर दी। इसको लेकर प्रदीप और ट्रांसपोर्टर में विवाद हो गया। ट्रांसपोर्टर ने प्रदीप को दो-तीन तमाचा जड़ दिया। इसके बाद प्रदीप अपने साथियों के साथ भुइयांडीह गया और रात 12.30 बजे वापस ट्रांसपोर्टर के घर पर स्कूटी व बाइक से साथियों संग पहुंचा और फायरिंग कर फरार हो गए। करण ने पुलिस को बताया कि जनवरी में वह बिष्टुपुर थाना से छिनतई के मामले में जेल गया था।

जेल में प्रदीप से उसकी दोस्ती हुई। जेल से बाहर निकलने के बाद दोनों मिलते थे। सिदगोड़ा में प्रदीप का ससुराल है। अक्सर ससुराल आने पर प्रदीप करण से मुलाकात करता था। वहीं गोलमुरी थानेदार अरविंद कुमार के मुताबिक पुलिस प्रदीप और उसके साथियों की तलाश कर रही है। सभी का लोकेशन शहर से बाहर है।

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