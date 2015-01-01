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  • Law College Students Will Have To Take Admission By November 11, Students Will Get Only Three Days To Deposit The Challan Amount In The Bank.

फॉर्म जारी:लाॅ कालेज के स्टूडेंट्स को 11 नवंबर तक लेना होगा दाखिला, छात्रों को बैंक में चालान राशि जमकरने के लिए मात्र तीन दिन का समय मिलेगा

जमशेदपुरएक घंटा पहले
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फाइल फोटो
  • सूचना में बताया - छात्र आवेदन नहीं भरते तो तृतीय सेमेस्टर का फाॅर्म नहीं भर पाएंगे

एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर में बिना एडमिशन के केयू द्वारा थर्ड सेमेस्टर का परीक्षा फाॅर्म भरने की तिथि घोषित किए जाने के बाद जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लाॅ कॉलेज प्रबंधन की नींद खुली है। काॅलेज प्रबंधन ने जल्दीबाजी में सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन की सूचना जारी की है। सूचना के आधार पर छात्रों को 11 नवंबर तक एडमिशन लेना होगा।

सूचना में बताया - छात्र आवेदन नहीं भरते तो तृतीय सेमेस्टर का फाॅर्म नहीं भर पाएंगे। इधर, 7-8 नवंबर काे बैंक बंद है। छात्रों को मात्र तीन दिन का समय मिलेगा। सभी छात्रों का बैंक में चालान की राशि जमा होने के बाद उसकाे काॅलेज प्रबंधन प्रमाणित करेगा। इसके बाद ही छात्र फाॅर्म भर पाएंगे।

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