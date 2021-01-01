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  • Letter To Railway Minister Seeking To Install New Coaches In Ernakulam Express; The Train Started New But Changed The Color Of The Coaches

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रेलवे:एर्नाकुलम एक्सप्रेस में नए कोच लगाने की मांग, रेल मंत्री को पत्र; ट्रेन तो नई प्रारम्भ हुई लेकिन बोगियों का रंग बदल दिया

जमशेदपुर2 दिन पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • एर्नाकुलम ट्रेन को ऐलप्पी की तर्ज पर विशाखापट्नम होकर सप्ताह में दो दिन की बजाय सात दिन चलाया जाए
  • नई ट्रेन एवं एलेप्पी में नई बोगियां लगाने की मांग भी की

आंध्र भक्त श्री राम मन्दिरम के उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता जम्मी भास्कर ने रेलमंत्री पीयूष गोयल को ट्वीट-पत्र लिख टाटा-एर्नाकुलम 08089 ट्रेन शुरू करने पर बधाई दी। ट्रेन में व्याप्त खामियों की ओर ध्यान आकृष्ट कर अविलंब सुधार की मांग की।

जम्मी भास्कर ने रेल मंत्री को कहा- टाटा में अधिकांश दक्षिण भारतीय श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्नम, राजमेन्द्री के निवासी हैं, जिनके पूर्वज-रिश्तेदार वहां रहते हैं, जहां बराबर आना-जाना होता है। ट्रेन से पढ़ने के लिए छात्र व इलाज के लिए मरीज ट्रेन का उपयोग करेंगे। इसलिए एर्नाकुलम ट्रेन को ऐलप्पी की तर्ज पर विशाखापट्नम होकर सप्ताह में दो दिन की बजाय सात दिन चलाया जाए। नई ट्रेन एवं एलेप्पी में नई बोगियां लगाने की मांग भी की। ट्रेन तो नई प्रारम्भ हुई लेकिन बोगियों का रंग बदल दिया।

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