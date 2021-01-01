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तबादला:मनोज कदमा, संदीप सिदगोड़ा के नए थाना प्रभारी, नित्यानंद मानगो के ट्रैफिक थानेदार

जमशेदपुर5 घंटे पहले
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  • गोलमुरी पुलिस लाइन से नित्यानंद महतो को मानगो ट्रैफिक का भार सौंपा गया

एसएसपी एम तमिल वाणन ने बुधवार को कई थानेदारों का तबादला किया। कदमा थानेदार रंजीत कुमार को बिष्टुपुर साइबर थाना भेजा है। सिदगोड़ा के मनोज ठाकुर को कदमा का नया थानेदार बनाया गया है। गोलमुरी पुलिस लाइन से नित्यानंद महतो को मानगो ट्रैफिक का भार सौंपा गया है।

वहीं, मानगो ट्रैफिक प्रभारी संदीप रंजन को सिदगोड़ा का थानेदार बनाया है। घाटशिला थानेदार राजीव रंजन को बिष्टुपुर साइबर थाना भेजा गया है। जादूगोड़ा के सर्किल इंस्पेक्ट इंद्रदेव राम को घाटशिला थानेदार बनाया गया है। गोलमुरी पुलिस केंद्र से नोवेल भूषम मिंज को जादूगोड़ा का सर्किल इंस्पेक्टर बनाया गया है।

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