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मुलाकात:टाटा स्टील के वीपी से मिले सांसद विद्युत वरण, मरीन ड्राइव रोड बनाने की मांग

जमशेदपुर2 घंटे पहले
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सांसद विद्युत वरण महतो गुरुवार को टाटा स्टील के वीपी सीएस चाणक्य चौधरी से मिले। सांसद ने शहर के कई मुद्दों पर वार्ता की। उन्होंने मरीन ड्राइव सड़क की दुर्दशा की ओर ध्यान आकृष्ट किया। कहा-सड़क शहर की जीवनरेखा बन चुकी है। लेकिन, इसकी स्थिति दयनीय है। सड़क बार-बार टूट जाती है और बीच राेड में खतरनाक गड्ढे हो गए हैं। सड़क की रखरखाव के लिए जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनपर कार्रवाई हाेनी चाहिए।

वीपी चौधरी ने सांसद को भरोसा दिलाया कि वे अपने स्तर से इस मामले को देखेंगे। साथ ही मरीन ड्राइव सड़क की मरम्मत की जाएगी और इसे जल्द पूरी तरह दुरुस्त कर दिया जाएगा। साथ ही सांसद ने शहर के विभिन्न मसलों पर जुस्को द्वारा अपनाई जाने वाली लचर रवैया के प्रति भी असंतोष व्यक्त किया।

सांसद ने टाटा स्टील के उपाध्यक्ष से लोकसभा क्षेत्र के चार प्रमुख स्थानों पर सामुदायिक शौचालय बनाने का भी प्रस्ताव दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। यह सामुदायिक शौचालय पटमदा के कटिन, जादूगोड़ा, घाटशिला बस स्टैंड व बहरागोड़ा के बस स्टैंड पर बनाया जाएगा। हाई मास्ट लाइट लगाने का प्रस्ताव भी दिया।

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